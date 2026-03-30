Los graves también importan

Cubre tus orejas y siente los graves. Estos auriculares supraaurales inalámbricos incluyen un botón de refuerzo de graves para disfrutar de unos graves más profundos con un solo toque. Podrás disfrutar de hasta 29 horas de reproducción, carga rápida y una conexión Bluetooth de gran solidez. No te perderás ni un solo acorde.