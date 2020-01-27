Descontinuado
TAJP10/00
Batería portátil Philips y Georg Jensen
Si buscas belleza en la tecnología, esta batería portátil cumple con ese objetivo. Con un diseño meticuloso en piel marrón oscuro y elementos de acero pulido, el cuerpo oculta un panel de carga inalámbrica Qi. La correa desmontable también es un cable USB-A a USB-C.
La gran superficie de carga facilita la colocación del teléfono en la almohadilla y ofrece una potencia de carga máxima de 5 W.
La correa de transporte de silicona marrón oscuro incorpora conexiones USB-A a USB-C para cargar la batería portátil.
Elementos de acero pulido de Georg Jensen