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Descontinuado

Batería portátil Philips y Georg Jensen

TAJP10/00

Batería portátil Philips y Georg Jensen

Si buscas belleza en la tecnología, esta batería portátil cumple con ese objetivo. Con un diseño meticuloso en piel marrón oscuro y elementos de acero pulido, el cuerpo oculta un panel de carga inalámbrica Qi. La correa desmontable también es un cable USB-A a USB-C.

Ver todos los beneficios

Potencia atractiva

Batería portátil Philips y Georg Jensen

Potencia de carga máxima de 5 W

La gran superficie de carga facilita la colocación del teléfono en la almohadilla y ofrece una potencia de carga máxima de 5 W.

La correa de transporte extraíble funciona también como cable USB-A a USB-C

La correa de transporte de silicona marrón oscuro incorpora conexiones USB-A a USB-C para cargar la batería portátil.

Elementos de acero pulido de Georg Jensen

Elementos de acero pulido de Georg Jensen

Especificaciones técnicas

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