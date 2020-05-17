Descontinuado
TAJS30/00
Escucha música con estilo
Un diseño suave con curvas. El tejido de mezcla de lana y la parte superior de acero pulido de este pequeño altavoz Bluetooth harán que llame la atención en cualquier lugar. Disfruta de un sonido nítido y hasta 6 horas de reproducción.
Bluetooth®
Potencia de salida de 4 W
6 horas de reproducción
Resistencia al agua IPX7
Diseñado en colaboración con Georg Jensen, este pequeño altavoz curvo Bluetooth es tan sencillo como sorprendente. La placa superior de acero pulido contrasta de forma atractiva con el tejido para altavoz Kvadrat táctil. Los discretos distintivos de la marca remiten sutilmente a la colaboración entre Philips y Georg Jensen.
Este altavoz está cubierto con un tejido para altavoz de alta calidad creado por el fabricante de gama alta Kvadrat. El atractivo material de mezcla de lana es acústicamente transparente, lo que permite que el sonido fluya libremente del altavoz a la habitación.
La batería proporciona 6 horas de reproducción con una carga completa y el altavoz incluye botones para controlar el volumen. Puedes emparejarlo con un altavoz Georg Jensen de Philips idéntico para disfrutar de tu música en estéreo. Solo tienes que pulsar el botón de encendido durante 2 segundos.