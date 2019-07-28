Descontinuado
TAKH402BL/00
Brilla como una estrella
Prepárate para bailar con los originales auriculares de diadema que se iluminan. Estos resistentes auriculares inalámbricos tienen un volumen limitado a 85 dB. El panel LED del auricular permite a los niños iluminar su estilo con luces de colores.
Altavoces 32 mm, cerrado parte post.
De diadema
Almohadillas suaves para las orejas
Desde viajes hasta una semana de tiempo en pantalla, a los niños les encantarán estos auriculares de diadema inalámbricos. Disfrutarán de 20 horas de reproducción con una sola carga: suficiente para entretenerlos durante varios días.
Especialmente diseñados para proteger los oídos de los más jóvenes, estos auriculares cuentan con altavoces acústicos de 32 mm limitados a 85 dB. Podrás relajarte, sabiendo que tus hijos están disfrutando de sus canciones, videos y juegos de manera segura.
Suaves almohadillas en los auriculares y en la banda de sujeción que ofrecen comodidad a los niños mientras están escuchando música o viendo a sus YouTubers favoritos.