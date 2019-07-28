ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen solo del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen solo del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso

Descontinuado

Auriculares inalámbricos

TAKH402PK/00

Brilla como una estrella

Prepárate para bailar con los originales auriculares de diadema que se iluminan. Estos resistentes auriculares inalámbricos tienen un volumen limitado a 85 dB. El panel LED del auricular permite a los niños iluminar su estilo con luces de colores.

Ver todos los beneficios

Brilla como una estrella

  • Altavoces 32 mm, cerrado parte post.

  • De diadema

  • Almohadillas suaves para las orejas

20 horas de reproducción. Sin cables, sin enredos

Desde viajes hasta una semana de tiempo en pantalla, a los niños les encantarán estos auriculares de diadema inalámbricos. Disfrutarán de 20 horas de reproducción con una sola carga: suficiente para entretenerlos durante varios días.

Altavoces acústicos de 32 mm. Sonido nítido

Especialmente diseñados para proteger los oídos de los más jóvenes, estos auriculares cuentan con altavoces acústicos de 32 mm limitados a 85 dB. Podrás relajarte, sabiendo que tus hijos están disfrutando de sus canciones, videos y juegos de manera segura.

Cómoda almohadilla de la banda de sujeción y en los auriculares. Perfecta para las orejas de los más pequeños

Suaves almohadillas en los auriculares y en la banda de sujeción que ofrecen comodidad a los niños mientras están escuchando música o viendo a sus YouTubers favoritos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Suscribite a nuestro boletín

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.