En cada viaje y cualquier clima

No te perdás ni un instante. Estos auriculares inalámbricos resistentes al agua cuentan con una delgada banda para el cuello a fin de brindarte un uso cómodo. Con o sin los auriculares, sabrás dónde están. El modo de vibración te avisa cuando hay una llamada y contás con 14 horas de tiempo de reproducción.