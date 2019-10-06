Descontinuado
TAPN402BK/00
En cada viaje y cualquier clima
No te perdás ni un instante. Estos auriculares inalámbricos resistentes al agua cuentan con una delgada banda para el cuello a fin de brindarte un uso cómodo. Con o sin los auriculares, sabrás dónde están. El modo de vibración te avisa cuando hay una llamada y contás con 14 horas de tiempo de reproducción.
Diafragmas 12,2mm, diseño post. cerrado
Intrauditivo
Negro
Banda para el cuello
Si necesitás aún más potencia, en tan solo 5 minutos de carga tendrás otras 2 horas de reproducción.
Los controladores acústicos de neodimio perfectamente ajustados ofrecen graves profundos y frecuencias medias claras
La banda para el cuello delgada se ajusta cómodamente detrás del cuello. El modo de vibración garantiza que no te pierdas ninguna llamada, incluso cuando estás sumergido en tu música o tenés los audífonos alrededor del cuello.