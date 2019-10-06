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Descontinuado

Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

TAPN402BK/00

En cada viaje y cualquier clima

No te perdás ni un instante. Estos auriculares inalámbricos resistentes al agua cuentan con una delgada banda para el cuello a fin de brindarte un uso cómodo. Con o sin los auriculares, sabrás dónde están. El modo de vibración te avisa cuando hay una llamada y contás con 14 horas de tiempo de reproducción.

Ver todos los beneficios

Auriculares con banda para el cuello y resistentes al agua

En cada viaje y cualquier clima

  • Diafragmas 12,2mm, diseño post. cerrado

  • Intrauditivo

  • Negro

  • Banda para el cuello

Carga muy rápida. Carga la batería durante 5 minutos y disfruta de 2 horas de reproducción

Si necesitás aún más potencia, en tan solo 5 minutos de carga tendrás otras 2 horas de reproducción.

Controladores acústicos de neodimio de 12,2 mm

Los controladores acústicos de neodimio perfectamente ajustados ofrecen graves profundos y frecuencias medias claras

Banda para el cuello delgada. Cómoda incluso si la usás todo el día

La banda para el cuello delgada se ajusta cómodamente detrás del cuello. El modo de vibración garantiza que no te pierdas ninguna llamada, incluso cuando estás sumergido en tu música o tenés los audífonos alrededor del cuello.

Especificaciones técnicas

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