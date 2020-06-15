Cantá, hablá y disfrutalo.

Este parlante Bluetooth ultraportátil cuenta con un micrófono inalámbrico. Los niños pueden cantar al compás de su música, contar historias o incluso representar escenas de películas inventadas con sus amigos. Independientemente de lo que elijan hacer, la grabación con un solo botón les permite colocar sus pistas en una tarjeta Micro SD de manera más sencilla.