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Descontinuado

Parlante inalámbrico

TAS4807B/00

Muévete. El altavoz compacto con sonido potente.

Surfear. Correr. Bailar. Entrenar. No importa lo que hagas, este altavoz resistente al agua con un moderno diseño en dos tonos será tu compañero perfecto. A pesar de su tamaño compacto, disfrutarás de un sonido potente y la correa facilita el transporte del altavoz. ¡Vamos!

Ver todos los beneficios

Muévete. El altavoz compacto con sonido potente.

  • Protección IP67 contra polvo y agua

  • Graves intensos

  • Micrófono integrado para llamadas

  • Hasta 12 horas de música

Altavoz compacto. Sonido potente

Altavoz compacto. Sonido potente

Llévate la música que más te gusta vayas donde vayas, ya sea al parque o de acampada. Este altavoz portátil te ofrece un sonido nítido y unos graves potentes gracias a los radiadores pasivos duales. ¿Quieres ir más allá? Empareja dos altavoces para disfrutar de un sonido estéreo.

12 horas de reproducción. Que no pare la música

12 horas de reproducción. Que no pare la música

¿Estás disfrutando a tope de la música? Este altavoz te seguirá el ritmo. Puedes disfrutar de hasta 12 horas de reproducción con el altavoz completamente cargado. Más que suficiente para entrenar o para cualquier fiesta.

Resistencia IP67 al polvo y al agua. Listo para todo*

Resistencia IP67 al polvo y al agua. Listo para todo*

Gracias a la resistencia IP67 del altavoz, podrás llevártelo a cualquier sitio (como la playa o la piscina). La correa extraíble facilita el transporte, y el alcance de Bluetooth de hasta 20 m te permite no perderte ni una sola estrofa. Aunque el teléfono esté muy lejos del altavoz.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. La clasificación IP67 significa que el controlador del altavoz es resistente al polvo y se puede sumergir durante hasta 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m.