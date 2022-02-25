Descontinuado
TAS4807B/00
Muévete. El altavoz compacto con sonido potente.
Surfear. Correr. Bailar. Entrenar. No importa lo que hagas, este altavoz resistente al agua con un moderno diseño en dos tonos será tu compañero perfecto. A pesar de su tamaño compacto, disfrutarás de un sonido potente y la correa facilita el transporte del altavoz. ¡Vamos!
Protección IP67 contra polvo y agua
Graves intensos
Micrófono integrado para llamadas
Hasta 12 horas de música
Llévate la música que más te gusta vayas donde vayas, ya sea al parque o de acampada. Este altavoz portátil te ofrece un sonido nítido y unos graves potentes gracias a los radiadores pasivos duales. ¿Quieres ir más allá? Empareja dos altavoces para disfrutar de un sonido estéreo.
¿Estás disfrutando a tope de la música? Este altavoz te seguirá el ritmo. Puedes disfrutar de hasta 12 horas de reproducción con el altavoz completamente cargado. Más que suficiente para entrenar o para cualquier fiesta.
Gracias a la resistencia IP67 del altavoz, podrás llevártelo a cualquier sitio (como la playa o la piscina). La correa extraíble facilita el transporte, y el alcance de Bluetooth de hasta 20 m te permite no perderte ni una sola estrofa. Aunque el teléfono esté muy lejos del altavoz.
La clasificación IP67 significa que el controlador del altavoz es resistente al polvo y se puede sumergir durante hasta 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m.