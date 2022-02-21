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Descontinuado

Parlante inalámbrico

TAS7807B/00

Sube el volumen. Gran sonido para cada aventura.

Disfruta de las canciones que te gustan. Llévate este altavoz resistente al agua que ofrece un sonido potente a donde quieras. ¿Vas a entrenar a un parque o te vas de acampada? Gracias a las 24 horas de reproducción y la correa de transporte, tienes todo lo que necesitas.

Ver todos los beneficios

Sube el volumen. Gran sonido para cada aventura.

  • Protección IP67 contra polvo y agua

  • Gran sonido

  • Micrófono integrado para llamadas

  • Hasta 24 horas de música

Gran sonido en un original formato

Gran sonido en un original formato

Llevate la música que más te gusta vayas donde vayas, ya sea al parque o de acampada. Los dos woofers de 70 mm y los dos tweeters proporcionan un sonido potente y nítido, y el diseño del altavoz también es impresionante. ¿Querés ir más allá? Emparejá dos altavoces para disfrutar de un sonido estéreo.

24 horas de reproducción. Que no pare la fiesta

24 horas de reproducción. Que no pare la fiesta

¿Estás disfrutando a tope de la música? Este altavoz te seguirá el ritmo. Puedes disfrutar de hasta 24 horas de reproducción con el altavoz completamente cargado y la función de batería portátil te permite cargar los dispositivos conectados sin que pare la música.

Resistencia IP67 al polvo y al agua. Listo para todo*

Resistencia IP67 al polvo y al agua. Listo para todo*

Gracias a la resistencia IP67 del altavoz, podrás llevártelo a cualquier sitio (como la playa o la piscina). La correa extraíble facilita el transporte, y el alcance de Bluetooth de hasta 20 m te permite no perderte ni una sola estrofa. Aunque el teléfono esté muy lejos del altavoz.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. La clasificación IP67 significa que el controlador del altavoz es resistente al polvo y se puede sumergir durante hasta 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m.