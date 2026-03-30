Descontinuado
TASH402BL/00
Disponible en
Controlad. 40 mm/cerr. en parte post.
Supraurales
Resistentes al agua y la sudoración
Estos auriculares te ofrecen hasta 20 horas de reproducción ininterrumpida para que disfrutes de la música sin preocupaciones dondequiera que estés.
Dejá que tu lista de entrenamiento te lleve al siguiente nivel. Controladores acústicos de neodimio de 40 mm perfectamente configurados que ofrecen los graves que necesitás para mantenerte activo. La parte posterior cerrada te ofrece un gran aislamiento pasivo del ruido. Vas a poder subir el volumen de tu música sin molestar a los demás.
Las suaves almohadillas respirables están rellenas con un gel frío: no importa durante cuánto tiempo los usés, los auriculares permanecen fríos cuando están en contacto con tu piel. Las almohadillas son desmontables, lo que permite limpiarlas fácilmente.
Los resultados reales pueden variar