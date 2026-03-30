Controladores acústicos de neodimio de 40 mm

Dejá que tu lista de entrenamiento te lleve al siguiente nivel. Controladores acústicos de neodimio de 40 mm perfectamente configurados que ofrecen los graves que necesitás para mantenerte activo. La parte posterior cerrada te ofrece un gran aislamiento pasivo del ruido. Vas a poder subir el volumen de tu música sin molestar a los demás.