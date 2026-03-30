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  • Mantenete fresco.
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Descontinuado

Auriculares inalámbricos

TASH402BL/00

Disponible en

Negro
Negro
Verde lima carbono y negro
Verde lima carbono y negro
Mantenete fresco.
Superá tus mejores marcas con estos auriculares inalámbricos deportivos supraurales resistentes a la transpiración. Ligeros y cómodos, ofrecen 20 horas de tiempo de reproducción con una sola carga. Las almohadillas refrescantes de los auriculares te mantienen concentrado cuando la temperatura sube.
Ver todos los beneficios

Sin importar el calor que sientas.

Mantenete fresco.

  • Controlad. 40 mm/cerr. en parte post.

  • Supraurales

  • Resistentes al agua y la sudoración

20 horas de tiempo de reproducción

Estos auriculares te ofrecen hasta 20 horas de reproducción ininterrumpida para que disfrutes de la música sin preocupaciones dondequiera que estés.

Controladores acústicos de neodimio de 40 mm

Dejá que tu lista de entrenamiento te lleve al siguiente nivel. Controladores acústicos de neodimio de 40 mm perfectamente configurados que ofrecen los graves que necesitás para mantenerte activo. La parte posterior cerrada te ofrece un gran aislamiento pasivo del ruido. Vas a poder subir el volumen de tu música sin molestar a los demás.

Almohadillas respirables. Se desmontan fácilmente para una limpieza fácil

Las suaves almohadillas respirables están rellenas con un gel frío: no importa durante cuánto tiempo los usés, los auriculares permanecen fríos cuando están en contacto con tu piel. Las almohadillas son desmontables, lo que permite limpiarlas fácilmente.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Los resultados reales pueden variar