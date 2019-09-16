Descontinuado
TASN503BK/00
Entrená de manera más inteligente.
Descubrí tu intensidad con estos auriculares deportivos intrauditivos, inalámbricos y resistentes al agua. El monitor de frecuencia cardíaca te ayuda a obtener el mejor rendimiento en cada sesión de entrenamiento. Seis horas de tiempo de reproducción y sonido potente que te impulsa al siguiente nivel.
Controladores de 6 mm/cierre post.
Intrauditivo
6 horas de tiempo de reproducción
Controlá tu frecuencia cardiaca con el monitor integrado. Un sensor en el auricular controla la frecuencia cardiaca con precisión. Sabrás cuando tienes que aumentar el ritmo y cuando descansar, para que obtengás los mejores resultados posibles en cada entrenamiento. Es compatible con aplicaciones de seguimiento del estado físico.
Este botón sencillo para el usuario hace que sea más fácil para los chicos responder a una llamada, saltear una canción o pausar lo que están escuchando. Todo eso sin tocar su smartphone. Los botones de volumen en la base de las almohadillas son de fácil acceso, al igual que el botón de luz LED.
Los tres tamaños de las cubiertas de las almohadillas de goma intercambiables crean un sellado perfecto.
Los resultados reales pueden variar