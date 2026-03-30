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Auriculares realmente inalámbricos

TAT2206BK/00

Siempre listo
¿Se te ocurre algo más práctico que unos auriculares inalámbricos con un estuche de carga que cabe en el bolsillo de un pantalón pitillo? Estos auriculares intrauditivos resistentes a las salpicaduras y al sudor ofrecen un ajuste seguro dentro de la oreja, un sonido excelente y hasta 18 horas de reproducción.
Ver todos los beneficios

Siempre listo

  • Auriculares con ajuste intraauditivo

  • Estuche de carga ultrapequeño

  • Protección IPX4 contra el agua

  • Hasta 18 h de reproducción

Protección IPX4 resistente a las salpicaduras y a la transpiración

Protección IPX4 resistente a las salpicaduras y a la transpiración

Con la certificación IPX4 y los potentes controladores de 6 mm, estos auriculares te permiten disfrutar de un sonido excelente en cualquier clima. Son totalmente resistentes a las salpicaduras, resisten la transpiración y te liberarán de la preocupación de quedarte atrapado bajo la lluvia.

Estuche de carga ultrapequeño para hasta 12 horas de tiempo de reproducción

Estuche de carga ultrapequeño para hasta 12 horas de tiempo de reproducción

Sal a la calle con varias cargas en el bolsillo. Disfrutarás de hasta 6 horas de reproducción con una sola carga, además de 12 horas si el estuche está totalmente cargado. Una carga corta de 15 minutos en el estuche te ofrece una hora de reproducción. La carga completa en el escuche tarda 2 horas a través de USB-C.

Fijación segura/cómoda en la oreja

Disfruta de una comodidad real gracias a las suaves almohadillas de silicona intercambiables. Las almohadillas de cada auricular se insertan de forma segura en el canal auditivo, creando un sellado perfecto que reduce el ruido externo. El diseño de "palo de hockey" fija cada auricular de forma segura.

Especificaciones técnicas

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