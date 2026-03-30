Siempre listo

¿Se te ocurre algo más práctico que unos auriculares inalámbricos con un estuche de carga que cabe en el bolsillo de un pantalón pitillo? Estos auriculares intrauditivos resistentes a las salpicaduras y al sudor ofrecen un ajuste seguro dentro de la oreja, un sonido excelente y hasta 18 horas de reproducción.