Descontinuado
TAT2206WT/00
Auriculares con ajuste intraauditivo
Estuche de carga ultrapequeño
Protección IPX4 contra el agua
Hasta 18 h de reproducción
Con la certificación IPX4 y los potentes controladores de 6 mm, estos auriculares te permiten disfrutar de un sonido excelente en cualquier clima. Son totalmente resistentes a las salpicaduras, resisten la transpiración y te liberarán de la preocupación de quedarte atrapado bajo la lluvia.
Sal a la calle con varias cargas en el bolsillo. Disfrutarás de hasta 6 horas de reproducción con una sola carga, además de 12 horas si el estuche está totalmente cargado. Una carga corta de 15 minutos en el estuche te ofrece una hora de reproducción. La carga completa en el escuche tarda 2 horas a través de USB-C.