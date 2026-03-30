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Auriculares realmente inalámbricos

TAT5506BK/00

Tu vida, tus movimientos, tu música
Para música o llamadas, estos atractivos auriculares verdaderamente inalámbricos están listos para su uso. La cancelación activa de ruido Pro reduce el ruido de fondo, por lo que son perfectos para escuchar en exteriores o durante los desplazamientos. Disfruta de una fijación cómoda y segura. Además, su aspecto metalizado añade un toque de diseño.
Ver todos los beneficios

Tu vida, tus movimientos, tu música

  • Reducción de ruido Pro

  • Dos micrófonos para llamadas nítidas

  • Estuche de carga inalámbrica

  • Protección IPX5 contra el agua

Diseño elegante con reducción de ruido Pro

Diseño elegante con reducción de ruido Pro

Estos auriculares realmente inalámbricos no solo tienen un diseño fantástico, sino que además te permiten concentrarte. La tecnología avanzada de cancelación activa de ruido filtra los sonidos no deseados y el modo de conciencia del exterior te permite escuchar el mundo que te rodea. Activa el modo de mejora de la voz en la aplicación Philips Headphones para hablar con alguien cercano sin necesidad de quitarte un auricular.

Gran sonido gracias a los controladores de neodimio de 10 mm

Gran sonido gracias a los controladores de neodimio de 10 mm

Mientras te desplazas. En el tren. En el parque o en el gimnasio. Sin importar dónde estés, los controladores perfectamente ajustados de 10 mm te ofrecen un gran sonido con canciones, listas de reproducción y mucho más. Si te quitas uno de los auriculares, la música se pausa. Ponte el auricular de nuevo y la música se iniciará.

Llamadas nítidas con un auricular o los dos

Llamadas nítidas con un auricular o los dos

Gracias a los dos micrófonos centrados en el sonido de tu voz, te escucharán de forma clara. Además, puedes duplicar el tiempo de conversación utilizando un auricular mientras el otro se carga. Los micrófonos se asignan automáticamente al auricular que estás utilizando y solo tienes que cambiar al otro cuando la batería del auricular actual se esté agotando.

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