Descontinuado
TAT5506BK/00
Reducción de ruido Pro
Dos micrófonos para llamadas nítidas
Estuche de carga inalámbrica
Protección IPX5 contra el agua
Estos auriculares realmente inalámbricos no solo tienen un diseño fantástico, sino que además te permiten concentrarte. La tecnología avanzada de cancelación activa de ruido filtra los sonidos no deseados y el modo de conciencia del exterior te permite escuchar el mundo que te rodea. Activa el modo de mejora de la voz en la aplicación Philips Headphones para hablar con alguien cercano sin necesidad de quitarte un auricular.
Mientras te desplazas. En el tren. En el parque o en el gimnasio. Sin importar dónde estés, los controladores perfectamente ajustados de 10 mm te ofrecen un gran sonido con canciones, listas de reproducción y mucho más. Si te quitas uno de los auriculares, la música se pausa. Ponte el auricular de nuevo y la música se iniciará.
Gracias a los dos micrófonos centrados en el sonido de tu voz, te escucharán de forma clara. Además, puedes duplicar el tiempo de conversación utilizando un auricular mientras el otro se carga. Los micrófonos se asignan automáticamente al auricular que estás utilizando y solo tienes que cambiar al otro cuando la batería del auricular actual se esté agotando.