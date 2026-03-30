Diseño elegante con reducción de ruido Pro

Estos auriculares realmente inalámbricos no solo tienen un diseño fantástico, sino que además te permiten concentrarte. La tecnología avanzada de cancelación activa de ruido filtra los sonidos no deseados y el modo de conciencia del exterior te permite escuchar el mundo que te rodea. Activa el modo de mejora de la voz en la aplicación Philips Headphones para hablar con alguien cercano sin necesidad de quitarte un auricular.