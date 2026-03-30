Descontinuado
WP3811
Micro Pure
El filtro Micro Pure es un sistema de filtrado múltiple que elimina todas las bacterias, las impurezas y los malos olores para obtener agua potable limpia, segura y de sabor agradable. El filtro está compuesto por una membrana de fibra hueca de alta tecnología con más de 520 mil millones de microporos que elimina eficazmente el 99,99% de las bacterias. También contiene carbón activado granulado que elimina el cloro, el mal sabor y los olores desagradables. Además, el filtro preserva los minerales beneficiosos del agua que son fundamentales para la salud.
El sistema de alerta por colores Pure Protect es simple y avanzado para que siempre cambies el filtro a tiempo y con máxima facilidad. Cuando la membrana se vuelve de color gris oscuro o marrón óxido, tenés que sustituir el filtro.
Este purificador de agua compacto proporciona un flujo de agua máximo de 2 litros por minuto, lo que constituye una mínima diferencia respecto al flujo de agua sin filtrar. Con solo girar la palanca de selección de agua, puede elegir entre una corriente de agua, agua con chorro tipo ducha o modo ducha no filtrada.