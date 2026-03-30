Elimina todas las bacterias, los compuestos orgánicos nocivos y el cloro

El filtro Micro Pure es un sistema de filtrado múltiple que elimina todas las bacterias, las impurezas y los malos olores para obtener agua potable limpia, segura y de sabor agradable. El filtro está compuesto por una membrana de fibra hueca de alta tecnología con más de 520 mil millones de microporos que elimina eficazmente el 99,99% de las bacterias. También contiene carbón activado granulado que elimina el cloro, el mal sabor y los olores desagradables. Además, el filtro preserva los minerales beneficiosos del agua que son fundamentales para la salud.