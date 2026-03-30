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  • Agua pura, de forma rápida y fácil
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Descontinuado

Filtro de agua para la canilla

WP3811

Agua pura, de forma rápida y fácil
Un filtro compacto y fácil de instalar. Su sistema Micro Pure elimina las bacterias, los componentes orgánicos nocivos y el cloro para ofrecerle agua pura con todos los minerales que su cuerpo necesita.
Ver todos los beneficios

con filtro Micro Pure

Agua pura, de forma rápida y fácil

  • Micro Pure

Elimina todas las bacterias, los compuestos orgánicos nocivos y el cloro

El filtro Micro Pure es un sistema de filtrado múltiple que elimina todas las bacterias, las impurezas y los malos olores para obtener agua potable limpia, segura y de sabor agradable. El filtro está compuesto por una membrana de fibra hueca de alta tecnología con más de 520 mil millones de microporos que elimina eficazmente el 99,99% de las bacterias. También contiene carbón activado granulado que elimina el cloro, el mal sabor y los olores desagradables. Además, el filtro preserva los minerales beneficiosos del agua que son fundamentales para la salud.

El alerta Pure Protect te indica cuándo tenés que cambiar el filtro

El sistema de alerta por colores Pure Protect es simple y avanzado para que siempre cambies el filtro a tiempo y con máxima facilidad. Cuando la membrana se vuelve de color gris oscuro o marrón óxido, tenés que sustituir el filtro.

Alto flujo de agua máximo de 2 litros por minuto

Este purificador de agua compacto proporciona un flujo de agua máximo de 2 litros por minuto, lo que constituye una mínima diferencia respecto al flujo de agua sin filtrar. Con solo girar la palanca de selección de agua, puede elegir entre una corriente de agua, agua con chorro tipo ducha o modo ducha no filtrada.

Especificaciones técnicas

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