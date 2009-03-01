Descontinuado
WP3911
Agua pura, de forma rápida y fácil
Un sistema avanzado que filtra las bacterias, los componentes orgánicos nocivos y el cloro para ofrecerte agua pura con todos los minerales que tu cuerpo necesita.
Micro Pure
El filtro Micro Pure es un sistema de filtrado múltiple que elimina todas las bacterias, las impurezas y los malos olores para obtener agua potable limpia, segura y de sabor agradable. El filtro está compuesto por una membrana de fibra hueca de alta tecnología con más de 520 mil millones de microporos que elimina eficazmente el 99,99% de las bacterias. También contiene carbón activado granulado que elimina el cloro, el mal sabor y los olores desagradables. Además, el filtro preserva los minerales beneficiosos del agua que son fundamentales para la salud.
El mecanismo de cambio de filtro avanzado "Quick Twist" hace que el cambio de filtro sea rápido, fácil y seguro dando comodidad y sencillez al uso de su filtro de agua.
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