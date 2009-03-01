ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen solo del producto
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Imagen solo del producto
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales

Descontinuado

Filtro de repuesto para purificadores de canilla

WP3911

Agua pura, de forma rápida y fácil

Un sistema avanzado que filtra las bacterias, los componentes orgánicos nocivos y el cloro para ofrecerte agua pura con todos los minerales que tu cuerpo necesita.

Ver todos los beneficios

Filtro Micro Pure

Agua pura, de forma rápida y fácil

  • Micro Pure

Elimina todas las bacterias, los compuestos orgánicos nocivos y el cloro

El filtro Micro Pure es un sistema de filtrado múltiple que elimina todas las bacterias, las impurezas y los malos olores para obtener agua potable limpia, segura y de sabor agradable. El filtro está compuesto por una membrana de fibra hueca de alta tecnología con más de 520 mil millones de microporos que elimina eficazmente el 99,99% de las bacterias. También contiene carbón activado granulado que elimina el cloro, el mal sabor y los olores desagradables. Además, el filtro preserva los minerales beneficiosos del agua que son fundamentales para la salud.

Mecanismo avanzado "Quick Twist" para una sustitución sencilla del filtro

El mecanismo de cambio de filtro avanzado "Quick Twist" hace que el cambio de filtro sea rápido, fácil y seguro dando comodidad y sencillez al uso de su filtro de agua.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Suscribite a nuestro boletín

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.