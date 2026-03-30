ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Agua con mejor sabor de forma sencilla
  • Agua con mejor sabor de forma sencilla
  • Agua con mejor sabor de forma sencilla
  • Agua con mejor sabor de forma sencilla
  • Agua con mejor sabor de forma sencilla
  • Agua con mejor sabor de forma sencilla
  • Agua con mejor sabor de forma sencilla
  • Agua con mejor sabor de forma sencilla
  • Agua con mejor sabor de forma sencilla
  • Agua con mejor sabor de forma sencilla

Descontinuado

Filtro de recambio para purificador de agua de grifo

WP3961

Agua con mejor sabor de forma sencilla
Mejora el sabor del agua utilizada para beber y para cocinar. Para conseguirlo, elimina el cloro y otras impurezas mediante un filtro de carbón activo bañado en plata.
Ver todos los beneficios

Filtro "Pure Taste"

Agua con mejor sabor de forma sencilla

  • "Pure Taste"

Filtro Pure Taste para un agua potable más limpia y con mejor sabor

El filtro "Pure Taste" elimina el desagradable cloro, así como los sabores y olores desagradables. Además elimina los sedimentos grandes del agua del grifo, garantizando un agua más limpia y con mejor sabor para beber, cocinar y limpiar frutas y verduras. Además, el carbono activo bañado en plata evita que crezcan bacterias en su interior, ofreciéndote una seguridad adicional del agua.

Alto flujo de agua máximo de 2 litros por minuto

Este purificador de agua compacto proporciona un flujo de agua máximo de 2 litros por minuto, lo que constituye una mínima diferencia respecto al flujo de agua sin filtrar. Con solo girar la palanca de selección de agua, puede elegir entre una corriente de agua, agua con chorro tipo ducha o modo ducha no filtrada.

Mecanismo avanzado "Quick Twist" para una sustitución sencilla del filtro

El mecanismo de cambio de filtro avanzado "Quick Twist" hace que el cambio de filtro sea rápido, fácil y seguro dando comodidad y sencillez al uso de su filtro de agua.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos