Filtro Pure Taste para un agua potable más limpia y con mejor sabor

El filtro "Pure Taste" elimina el desagradable cloro, así como los sabores y olores desagradables. Además elimina los sedimentos grandes del agua del grifo, garantizando un agua más limpia y con mejor sabor para beber, cocinar y limpiar frutas y verduras. Además, el carbono activo bañado en plata evita que crezcan bacterias en su interior, ofreciéndote una seguridad adicional del agua.