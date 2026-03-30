Descontinuado
WP3961
"Pure Taste"
El filtro "Pure Taste" elimina el desagradable cloro, así como los sabores y olores desagradables. Además elimina los sedimentos grandes del agua del grifo, garantizando un agua más limpia y con mejor sabor para beber, cocinar y limpiar frutas y verduras. Además, el carbono activo bañado en plata evita que crezcan bacterias en su interior, ofreciéndote una seguridad adicional del agua.
Este purificador de agua compacto proporciona un flujo de agua máximo de 2 litros por minuto, lo que constituye una mínima diferencia respecto al flujo de agua sin filtrar. Con solo girar la palanca de selección de agua, puede elegir entre una corriente de agua, agua con chorro tipo ducha o modo ducha no filtrada.
El mecanismo de cambio de filtro avanzado "Quick Twist" hace que el cambio de filtro sea rápido, fácil y seguro dando comodidad y sencillez al uso de su filtro de agua.