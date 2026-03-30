Descontinuado
X2HR/00
Audio de alta resolución
Supraurales
Diseño acústico posterior abierto
Almohadillas respirables
Cada parlante se elige, ajusta y prueba cuidadosamente y se sincroniza para lograr el sonido natural más detallado. Los controladores de 50 mm utilizan imanes de neodimio de alta potencia para reproducir el dinamismo de tu música y ofrecer sonidos graves balanceados y frecuencias altas cristalinas.
El diseño acústico y abierto de la parte posterior elimina la presión del aire que se acumula detrás del controlador, permitiendo un amplio movimiento libre del diafragma, mejorando enormemente la transparencia del sonido y suavizando las frecuencias altas ampliadas.