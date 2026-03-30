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  • Sonido de alta resolución en la comodidad de tu hogar
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FidelioAuriculares

X2HR/00

Sonido de alta resolución en la comodidad de tu hogar
Con los auriculares Fidelio X2HR, estás frente a una auténtica experiencia de audio con sonido y comodidad espléndidos en tu propio hogar. Sumergite en detalles perfectos y un diseño de ajuste personalizado diseñado para tu completa diversión.
Ver todos los beneficios

Sonido de alta resolución en la comodidad de tu hogar

  • Audio de alta resolución

  • Supraurales

  • Diseño acústico posterior abierto

  • Almohadillas respirables

Adaptador de 3,5 mm a 6,3 mm incluido

Poderosos controladores de neodimio de 50 mm para un rango amplio y a la vez preciso

Poderosos controladores de neodimio de 50 mm para un rango amplio y a la vez preciso

Cada parlante se elige, ajusta y prueba cuidadosamente y se sincroniza para lograr el sonido natural más detallado. Los controladores de 50 mm utilizan imanes de neodimio de alta potencia para reproducir el dinamismo de tu música y ofrecer sonidos graves balanceados y frecuencias altas cristalinas.

Arquitectura acústica posterior abierta para una prístina fidelidad de audio

Arquitectura acústica posterior abierta para una prístina fidelidad de audio

El diseño acústico y abierto de la parte posterior elimina la presión del aire que se acumula detrás del controlador, permitiendo un amplio movimiento libre del diafragma, mejorando enormemente la transparencia del sonido y suavizando las frecuencias altas ampliadas.

Especificaciones técnicas

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