Obtengo poca leche o ninguna al usar el extractor de leche de Avent

Si está utilizando un extractor de leche de Philips Avent y la extracción no es como esperaba, estos consejos y trucos pueden ayudarle.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF330/40, SCF332/01, SCF330/20.
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