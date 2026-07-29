ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

Las patatas fritas caseras preparadas en la Philips Airfryer no quedan como esperaba

Si las patatas fritas caseras de su Philips Airfryer no quedan como esperaba, puede que haya una solución sencilla. Eche un vistazo a los siguientes pasos a seguir para solucionar el problema usted mismo.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: NA120/00 , HD9270/91 , HD9252/90 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

Preguntas frecuentes

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia