Asistencia de Philips
¿Puedo utilizar papel para hornear o papel de aluminio en mi Philips Airfryer?
No, no se recomienda utilizar papel para hornear ni papel de aluminio en la Philips Airfryer por las siguientes razones:
- Si cubre la parte inferior de la cesta, el flujo de aire del interior de la Airfryer se reduce. Esto reduce el rendimiento de cocción de la Philips Airfryer.
- Si coloca papel para hornear o papel de aluminio en fondo del recipiente donde se acumulan la grasa y la suciedad, el flujo de aire se interrumpirá y no obtendrá un buen resultado de cocción.
- Si coloca papel para hornear o papel de aluminio en la Philips Airfryer sin alimentos, la resistencia podría aspirarlo y hacer que comenzara a arder.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: NA120/00 , HD9270/91 , HD9252/90 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›