Mi cafetera espresso Philips tiene fugas

Aunque recoja el agua de enjuagado de la boquilla de salida del café en una taza, siempre habrá algo de agua en la bandeja de goteo. Esto se debe a que la cafetera drena el agua de enjuagado del interior directamente en la bandeja de goteo durante el enjuagado automático o la preparación del café. El enjuagado interno del circuito garantiza un rendimiento óptimo de la cafetera.



El enjuagado automático se realiza encendiendo y apagando la cafetera después de preparar una bebida o utilizar el espumador de leche.



Debido a esta agua de enjuagado, puede que observe que siempre hay algo de agua en la bandeja de goteo o que esta se llena más rápido de lo esperado. Sin embargo, esto no indica que la cafetera tenga fugas.



Nota: Si la bandeja de goteo se llena después de preparar 2 tazas de café o durante la noche, le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros para obtener ayuda.

