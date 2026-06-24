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Asistencia de Philips

Mi robot de cocina para bebés Philips Avent no produce vapor (correctamente)

Existen varios motivos por los que la función de cocción al vapor no funciona (correctamente). Estamos aquí para ayudarle. Solo tiene que seguir estos pasos para solucionarlo usted mismo.

Si la función de cocción al vapor sigue sin funcionar, es posible que el interruptor de seguridad esté defectuoso. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su país.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF870/20 .

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