No obtengo buenos resultados con mi afeitadora Philips
Si la afeitadora Philips no afeita como debería, los siguientes consejos de resolución de problemas pueden ayudarle a encontrar una solución.
Le recomendamos que siga los pasos en el orden que se indica a continuación. Entre paso y paso, compruebe si el problema se ha resuelto antes de pasar al siguiente.
Es posible que el rendimiento de la afeitadora haya disminuido porque es necesario limpiarla. Puede haber pelo o suciedad atascados en su interior, lo que provoca que los cabezales de afeitado no funcionen correctamente.
Para solucionar este problema, limpie correctamente la afeitadora. Retire los cabezales de afeitado y limpie también el interior de la afeitadora. Para obtener instrucciones de limpieza detalladas, consulte el manual de usuario o vea el vídeo que aparece a continuación.
En algunas afeitadoras, el símbolo del recordatorio de limpieza parpadeará para informarle que debe limpiar la afeitadora.
Sugerencia: Después de tocar o hacer clic para iniciar el vídeo, toque o haga clic en el icono de engranaje de la parte inferior del vídeo para activar los subtítulos en su idioma (si es necesario).
Otro de los motivos por los que es posible que la afeitadora no funcione adecuadamente es que no se haya montado correctamente. Para obtener instrucciones completas sobre cómo volver a montar la afeitadora, consulte el manual de usuario o el vídeo que aparece a continuación.
Al utilizar la afeitadora Philips, puede conseguir unos resultados óptimos realizando movimientos circulares con la afeitadora mientras aplica una ligera presión, como se muestra en la siguiente ilustración.
Los modelos más recientes de S7000 y S9000 le ayudarán a lograr los movimientos circulares perfectos gracias al control del sensor de movimiento.
Si es un nuevo usuario de una afeitadora Philips, tenga en cuenta que su piel deberá adaptarse al uso de una afeitadora eléctrica. Esto significa que puede sentir cierta irritación en la piel al principio. Deje que pase un periodo de adaptación de entre dos y tres semanas tras adquirir su nueva afeitadora Philips.
También puede utilizar una crema hidratante suave o una loción para después del afeitado para minimizar la irritación de la piel tras el afeitado.
Afeitar pelo largo puede resultar incómodo y provocar irritación en la piel.
Si no se ha afeitado en un par de días y tiene una barba muy fuerte, es recomendable recortar la barba antes de empezar a afeitarse. Esta técnica también ayuda a reducir el tiempo de afeitado.
Algunas afeitadoras Philips incorporan un recortador que puede usar para recortar la barba. También puede utilizar un barbero estándar.
Si ninguno de estos consejos funciona, es posible que la afeitadora esté dañada internamente. Le recomendamos que solicite una reparación o una sustitución de la afeitadora.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:S5466/03 , S5588/17 , S5582/20 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›