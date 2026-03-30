No obtengo buenos resultados con mi afeitadora Philips

Es posible que el rendimiento de la afeitadora haya disminuido porque es necesario limpiarla. Puede haber pelo o suciedad atascados en su interior, lo que provoca que los cabezales de afeitado no funcionen correctamente.



Para solucionar este problema, limpie correctamente la afeitadora. Retire los cabezales de afeitado y limpie también el interior de la afeitadora. Para obtener instrucciones de limpieza detalladas, consulte el manual de usuario o vea el vídeo que aparece a continuación.



En algunas afeitadoras, el símbolo del recordatorio de limpieza parpadeará para informarle que debe limpiar la afeitadora.



Sugerencia: Después de tocar o hacer clic para iniciar el vídeo, toque o haga clic en el icono de engranaje de la parte inferior del vídeo para activar los subtítulos en su idioma (si es necesario).