Asistencia de Philips
¿Son importantes las directrices de edad de Philips Avent?
Sí, las tetinas y los protectores de chupete varían en tamaño, dureza y forma. Las directrices de edad tienen en cuenta el tamaño y la dureza de las tetinas y los protectores.
Si un chupete (incluyendo su protector) se queda atascado en la boca del bebé, no se asuste. No se puede ingerir y está diseñado para hacer frente a tal evento. Extráigalo de la boca con el mayor cuidado posible.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF542/12 , SCF546/12 , SCF545/10 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›