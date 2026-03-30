Asistencia de Philips ¿Son seguros los chupetes Philips Avent para un desarrollo bucal saludable?

Sí, todos los chupetes Philips Avent son seguros.



Nuestros chupetes son blandos y su tetina pequeña se aplana fácilmente. Se adapta a la lengua y al paladar del bebé. La forma del chupete distribuye la presión uniformemente sobre la mandíbula, los dientes y las encías del bebé.

Todos los chupetes Philips Avent cuentan con la acreditación independiente de la Oral Health Foundation.

La Oral Health Foundation evalúa los productos de consumo para el cuidado de la salud bucal para garantizar que las afirmaciones de los fabricantes se han comprobado clínicamente y no son exageradas. Puede encontrar más información aquí.

La forma está diseñada para favorecer los movimientos correctos de los músculos de la boca, que son importantes para un desarrollo claro de la articulación del habla. La tetina está diseñada para ajustarse anatómicamente a la boca del bebé y ayudar a reducir la presión entre la lengua y la boca.