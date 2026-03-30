ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Energy Label Europe A
    Esta elegante pantalla mejora tu experiencia de visualización
  • Esta elegante pantalla mejora tu experiencia de visualización
  • Esta elegante pantalla mejora tu experiencia de visualización
  • Energy Label Europe A
    Esta elegante pantalla mejora tu experiencia de visualización
  • Esta elegante pantalla mejora tu experiencia de visualización
  • Esta elegante pantalla mejora tu experiencia de visualización

Descontinuado

Monitor LCD, retroiluminación LED

227E4LHAB/00

Esta elegante pantalla mejora tu experiencia de visualización
Experimenta imágenes LED impresionantes con colores naturales en esta pantalla con diseño elegante y compacto. Con funciones como HDMI y altavoces estéreo, está preparada para que disfrutes del entretenimiento.
Ver todos los beneficios

con altavoces estéreo

Esta elegante pantalla mejora tu experiencia de visualización

  • E-Line

  • 54,6 cm (21,5")

  • Pantalla Full HD

Tecnología LED para colores naturales

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

SmartImage Lite para una mejor experiencia visual en pantalla LCD.

SmartImage Lite es una tecnología de Philips, exclusiva y de vanguardia, que analiza el contenido que aparece en pantalla. Basada en el escenario que selecciones, SmartImage Lite mejora de forma dinámica el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. Todo ello en tiempo real con sólo pulsar un botón.

Compatible con HDMI para un entretenimiento en Full HD

Compatible con HDMI para un entretenimiento en Full HD

Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos