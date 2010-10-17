Descontinuado
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Pantalla LED ultracompacta. Simplemente increíble.
Con un diseño ultracompacto y unas tecnologías que ofrecen colores intensos y nítidos, la pantalla LED Blade de Philips constituye un nuevo nivel de sofisticación
Blade
23" (58,4 cm)
C-line
La nueva línea de monitores Philips utiliza la última generación de tecnología Slim CCFL y LED. Por eso, el diseño es mucho más compacto y estético que los anteriores monitores, y ocupa menos espacio en el escritorio.
Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que los encendés. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.
Los modos Turbo activan la sobremarcha del circuito para mejorar el tiempo de respuesta y además reducen los bordes dentados para que los objetos se muevan con más rapidez en la pantalla, mejoran la relación de contraste para los esquemas de brillo y oscuridad, y ofrecen una mejor experiencia para los juegos y las películas.