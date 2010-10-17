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Descontinuado

BrillianceMonitor LED

234CL2SB/00

Pantalla LED ultracompacta. Simplemente increíble.

Con un diseño ultracompacto y unas tecnologías que ofrecen colores intensos y nítidos, la pantalla LED Blade de Philips constituye un nuevo nivel de sofisticación

Ver todos los beneficios

Pantalla LED ultracompacta. Simplemente increíble.

  • Blade

  • 23" (58,4 cm)

  • C-line

Diseño ultra delgado, estético y moderno

La nueva línea de monitores Philips utiliza la última generación de tecnología Slim CCFL y LED. Por eso, el diseño es mucho más compacto y estético que los anteriores monitores, y ocupa menos espacio en el escritorio.

Tecnología LED para disfrutar de colores más vivos

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que los encendés. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

SmartResponse de 2ms para juegos más rápidos

SmartResponse de 2ms para juegos más rápidos

Los modos Turbo activan la sobremarcha del circuito para mejorar el tiempo de respuesta y además reducen los bordes dentados para que los objetos se muevan con más rapidez en la pantalla, mejoran la relación de contraste para los esquemas de brillo y oscuridad, y ofrecen una mejor experiencia para los juegos y las películas.

Especificaciones técnicas

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