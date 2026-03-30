Descontinuado
Asistencia técnica
234CL2SB/00
Descontinuado
¿Los monitores LCD de Philips son compatibles con Plug-and-Play?
¿Por qué la pantalla no muestra el texto de forma nítida sino irregular?
Siempre aparece el texto "SmartImage On/Off" (SmartImage encendido/apagado) en la pantalla.
¿Qué hago si no sé cómo continuar cuando esté realizando los ajustes del monitor por medio de la presentación en pantalla?
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto