Descontinuado
244E1SW/00
Gran pantalla HDMI para entretenimiento Full HD
Divertite con el rendimiento de la pantalla de 16:9 con Full HD 1080p. La pantalla 244E1 combina las entradas HDMI y DVI con un sistema de audio estéreo invisible y una terminación brillante y estética para garantizarte el mejor entretenimiento
Línea E, 61 cm (24") de ancho
1920x1080 Full HD
El sencillo control de formato de imagen de Philips cambia la relación de aspecto de la pantalla de 4:3 a panorámico y viceversa, en función de los contenidos. Así podrás trabajar en documentos panorámicos sin tener que desplazar la imagen, o visualizar contenidos panorámicos en el modo de pantalla panorámica y contenidos con una relación de aspecto original de 4:3 sin distorsión.
Acabado brillante, atractivo y elegante que combina con tu decoración y la complementa.
Quieres que tu pantalla plana LCD te ofrezca el mayor contraste y las imágenes más vibrantes. El avanzado sistema de procesado de imágenes de Philips, junto con su exclusiva tecnología de atenuación extrema y refuerzo de la retroiluminación, te ofrecen las imágenes más vibrantes. SmartContrast aumenta el contraste con unos excelentes niveles de negro y gran precisión en las tonalidades y colores oscuros. El resultado son unas imágenes vivas y brillantes, con un gran contraste y con colores vibrantes.
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