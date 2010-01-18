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Descontinuado

Monitor LCD con HDMI y audio

244E1SW/00

Gran pantalla HDMI para entretenimiento Full HD

Divertite con el rendimiento de la pantalla de 16:9 con Full HD 1080p. La pantalla 244E1 combina las entradas HDMI y DVI con un sistema de audio estéreo invisible y una terminación brillante y estética para garantizarte el mejor entretenimiento

Ver todos los beneficios

Gran pantalla HDMI para entretenimiento Full HD

  • Línea E, 61 cm (24") de ancho

  • 1920x1080 Full HD

Control automático de formato de imagen para cambiar entre panorámico y 4:3

Control automático de formato de imagen para cambiar entre panorámico y 4:3

El sencillo control de formato de imagen de Philips cambia la relación de aspecto de la pantalla de 4:3 a panorámico y viceversa, en función de los contenidos. Así podrás trabajar en documentos panorámicos sin tener que desplazar la imagen, o visualizar contenidos panorámicos en el modo de pantalla panorámica y contenidos con una relación de aspecto original de 4:3 sin distorsión.

Acabado brillante para realzar la decoración

Acabado brillante, atractivo y elegante que combina con tu decoración y la complementa.

Tonos de negro con más matices gracias a SmartContrast 25000:1

Quieres que tu pantalla plana LCD te ofrezca el mayor contraste y las imágenes más vibrantes. El avanzado sistema de procesado de imágenes de Philips, junto con su exclusiva tecnología de atenuación extrema y refuerzo de la retroiluminación, te ofrecen las imágenes más vibrantes. SmartContrast aumenta el contraste con unos excelentes niveles de negro y gran precisión en las tonalidades y colores oscuros. El resultado son unas imágenes vivas y brillantes, con un gran contraste y con colores vibrantes.

Especificaciones técnicas

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