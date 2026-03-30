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Monitores
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Monitor LCD con HDMI y audio
Descontinuado
Asistencia técnica
244E1SW/00
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Cuando instalo mi monitor, ¿qué debo hacer si en la pantalla aparece el mensaje "Cannot display this video mode" (No se puede visualizar este modo de vídeo)?
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
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