Descontinuado
244EL2SB/00
Entretenimiento magnífico en tu gran pantalla LED HDMI
Esta gran pantalla LED multimedia Full HD HDMI 244EL2 con elegantes controles SmartTouch está lista para introducirte en el mundo de los juegos y las películas
E-Line
24" (61 cm)
Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).
Los controles SmartTouch son iconos inteligentes y sensibles al tacto que sustituyen a los voluminosos botones. Los controles SmartTouch responden al más mínimo contacto y permiten, por ejemplo, encender el monitor o controlar el brillo y la nitidez de la pantalla con SmartImage Lite. Al activarlos, los iconos SmartTouch brillan para indicar que se han aplicado los comandos.
El sencillo control de formato de imagen de Philips cambia la relación de aspecto de la pantalla de 4:3 a panorámico y viceversa, en función de los contenidos. Así podrás trabajar en documentos panorámicos sin tener que desplazar la imagen, o visualizar contenidos panorámicos en el modo de pantalla panorámica y contenidos con una relación de aspecto original de 4:3 sin distorsión.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos