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Descontinuado

Bodygroom series 1000afeitadora corporal

BG105/11

2 Premios

Recorta el vello corporal, protege la piel

La serie 1000 está diseñada específicamente para el cuerpo, a diferencia de otras herramientas manuales o eléctricas fabricadas para el rostro. Cuenta con un sistema exclusivo para proteger la piel y diseño compacto, ideal para usarla en áreas sensibles y pequeñas, o para usar fuera de casa.

Ver todos los beneficios

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Incluso en las zonas sensibles

Recorta el vello corporal, protege la piel

  • Sistema de protección para la piel

  • 1 peine extraíble, 3 mm

  • Incluye 1 pila AA

Te protege mientras recortás

Te protege mientras recortás

El exclusivo sistema de protección de la piel protege aun las zonas más sensibles del cuerpo, lo que permite recortar cómodamente el vello incluso a 0,5 mm y sin contacto directo entre el borde afilado de las cuchillas y la piel.

Recortá el vello en todas las direcciones

Recortá el vello en todas las direcciones

Cortá el vello que crece en cualquier dirección con el recortador bidireccional y el peine de 3 mm. Se recomienda hacer un recorte previo para cabellos más gruesos.

Hasta 2 meses de uso

Hasta 2 meses de uso

Compacta y eficiente, podrás recortar durante hasta 2 meses con una única pila alcalina AA de Philips. El tiempo de funcionamiento puede variar en función del tipo de pelo y la frecuencia de uso.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 