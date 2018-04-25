Descontinuado
BG105/11
Recorta el vello corporal, protege la piel
La serie 1000 está diseñada específicamente para el cuerpo, a diferencia de otras herramientas manuales o eléctricas fabricadas para el rostro. Cuenta con un sistema exclusivo para proteger la piel y diseño compacto, ideal para usarla en áreas sensibles y pequeñas, o para usar fuera de casa.
Sistema de protección para la piel
1 peine extraíble, 3 mm
Incluye 1 pila AA
El exclusivo sistema de protección de la piel protege aun las zonas más sensibles del cuerpo, lo que permite recortar cómodamente el vello incluso a 0,5 mm y sin contacto directo entre el borde afilado de las cuchillas y la piel.
Cortá el vello que crece en cualquier dirección con el recortador bidireccional y el peine de 3 mm. Se recomienda hacer un recorte previo para cabellos más gruesos.
Compacta y eficiente, podrás recortar durante hasta 2 meses con una única pila alcalina AA de Philips. El tiempo de funcionamiento puede variar en función del tipo de pelo y la frecuencia de uso.
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Premios
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.