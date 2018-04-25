Recorta el vello corporal, protege la piel

La serie 1000 está diseñada específicamente para el cuerpo, a diferencia de otras herramientas manuales o eléctricas fabricadas para el rostro. Cuenta con un sistema exclusivo para proteger la piel y diseño compacto, ideal para usarla en áreas sensibles y pequeñas, o para usar fuera de casa.