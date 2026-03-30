ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

Bodygroom series 1000 afeitadora corporal

Descontinuado

Asistencia técnica

Bodygroom series 1000afeitadora corporal

BG105/11

Bodygroom series 1000 afeitadora corporal

Descontinuado

Ir a la tienda

Manuales y documentación

Instrucciones de uso

  • PDF archivo, 788.3 kB
  • 20 April 2022

Declaración de conformidad de la UE - English (US)

  • PDF archivo, 1.3 MB
  • 14 April 2022

Preguntas frecuentes

Solución de problemas

Garantía y servicio

Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto

Buscar un centro de servicio

Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales

Garantía

Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.