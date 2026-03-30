Descontinuado
Asistencia técnica
BG105/11
Descontinuado
¿En qué zonas puedo utilizar la afeitadora Philips?
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?
¿Dónde se encuentra el número de modelo o serie de mi afeitadora o cortapelos Philips?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto