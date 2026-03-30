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  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
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  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
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Descontinuado

Bodygroom series 3000Recortador corporal e íntimo impermeable

BG3005/15

Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
La serie 3000 se ha diseñado para ofrecer una gran potencia ante el vello sin renunciar a la comodidad en la piel. Utiliza la afeitadora suave con la piel o para recortar el vello; solo tienes que conectar el peine-guía de 3 mm.
Ver todos los beneficios

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

2D de seguimiento de contornos con tecnología de protección de la piel

Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo

  • 1 peine-guía de fácil montaje de 3 mm

  • Afeitadora con seguimiento de contornos 2D

  • 40 min de uso sin cable

Afeitado seguro y cómodo de la piel delicada

Afeitado seguro y cómodo de la piel delicada

El cabezal de afeitado cuenta con puntas redondeadas patentadas y una lámina hipoalergénica para proteger la piel de los cortes y los pellizcos durante el afeitado.

Recortador y peine-guía bidireccionales para recortar en todas las direcciones

Recortador y peine-guía bidireccionales para recortar en todas las direcciones

Corta el vello en cualquier dirección con el recortador bidireccional y el peine-guía de 3 mm. Se recomienda precortar para los vellos más gruesos.

Afeitadora corporal 100 % impermeable

Afeitadora corporal 100 % impermeable

Tu afeitadora corporal en seco y húmedo es totalmente resistente al agua, por lo que puedes usarla dentro o fuera de la ducha y limpiarla fácilmente. Para obtener los mejores resultados, utilízala con el vello seco, antes de ducharte.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 