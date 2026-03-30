Descontinuado
BG3005/15
1 peine-guía de fácil montaje de 3 mm
Afeitadora con seguimiento de contornos 2D
40 min de uso sin cable
El cabezal de afeitado cuenta con puntas redondeadas patentadas y una lámina hipoalergénica para proteger la piel de los cortes y los pellizcos durante el afeitado.
Corta el vello en cualquier dirección con el recortador bidireccional y el peine-guía de 3 mm. Se recomienda precortar para los vellos más gruesos.
Tu afeitadora corporal en seco y húmedo es totalmente resistente al agua, por lo que puedes usarla dentro o fuera de la ducha y limpiarla fácilmente. Para obtener los mejores resultados, utilízala con el vello seco, antes de ducharte.
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.