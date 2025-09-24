Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Sets de cuidado CORPORAL
Todas las series
Bodygroom series 3000 Recortador corporal e íntimo impermeable
Descontinuado
Asistencia técnica
BG3005/15
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Data Act Document
Declaración de conformidad de Reino Unido - English (US)
Todas (10)
Tengo alergia al níquel. ¿Puedo utilizar este aparato?
¿Se puede usar la lámina de afeitado en todo el cuerpo?
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.