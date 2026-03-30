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  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja

Descontinuado

3000 SeriesSecador

BHD302/10

Secado potente a temperatura más baja
El accesorio ThermoProtect de diseño exclusivo mezcla con gran potencia aire caliente y frío para el cuidado diario.
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con el accesorio ThermoProtect

Secado potente a temperatura más baja

  • 1600 W

  • Accesorio ThermoProtect

  • 3 ajustes de calor y velocidad

1600 W de potencia de secado

1600 W de potencia de secado

Este secador de 1600 W crea un nivel de flujo de aire óptimo para obtener buenos resultados todos los días.

Accesorio ThermoProtect

Accesorio ThermoProtect

El accesorio ThermoProtect de diseño exclusivo mezcla con gran potencia aire caliente y frío para el cuidado diario. Reduce la temperatura en 10 °C a la vez que seca el pelo rápidamente.

3 posiciones de velocidad y de calor

3 posiciones de velocidad y de calor

Este secador dispone de 3 combinaciones de calor y velocidad preseleccionadas para que conseguir un peinado perfecto sea rápido y sencillo.

Especificaciones técnicas

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