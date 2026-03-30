Descontinuado
BHD302/10
1600 W
Accesorio ThermoProtect
3 ajustes de calor y velocidad
Este secador de 1600 W crea un nivel de flujo de aire óptimo para obtener buenos resultados todos los días.
El accesorio ThermoProtect de diseño exclusivo mezcla con gran potencia aire caliente y frío para el cuidado diario. Reduce la temperatura en 10 °C a la vez que seca el pelo rápidamente.
Este secador dispone de 3 combinaciones de calor y velocidad preseleccionadas para que conseguir un peinado perfecto sea rápido y sencillo.