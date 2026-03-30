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Todas las series

  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*

Descontinuado

StyleCare EssentialCepillo plano para alisar con calor

BHH880/00

Pelo liso natural en 5 minutos*
Luce un pelo liso natural y brillante en tan solo 5 minutos. Nuestra tecnología ThermoProtect y diseño de cerdas funcionan de forma conjunta para conseguir un resultado de aspecto saludable y sin encrespado.
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Cabello suave, brillante y sin encrespado

Pelo liso natural en 5 minutos*

  • Zona de cepillado extra grande

  • Tecnología ThermoProtect

  • Revestimiento cerámico con turmalina

Revestimiento cerámico con turmalina

Revestimiento cerámico con turmalina

Revestimiento cerámico con turmalina para conseguir un cabello brillante, suave y sin encrespado.

Tecnología ThermoProtect

Tecnología ThermoProtect

La tecnología ThermoProtect mantiene una temperatura constante en todo el cepillo para evitar que se caliente en exceso y ayudarte a lucir un pelo protegido y de aspecto sano.

2 posiciones de temperatura para todo tipo de cabello

2 posiciones de temperatura para todo tipo de cabello

Dos posiciones de temperatura (170°C y 200°C) que se adaptan a tu tipo de cabello.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Basado en 33 mujeres con pelo de longitud media. Prueba realizada en China.