Descontinuado
BHH880/00
Zona de cepillado extra grande
Tecnología ThermoProtect
Revestimiento cerámico con turmalina
Revestimiento cerámico con turmalina para conseguir un cabello brillante, suave y sin encrespado.
La tecnología ThermoProtect mantiene una temperatura constante en todo el cepillo para evitar que se caliente en exceso y ayudarte a lucir un pelo protegido y de aspecto sano.
Dos posiciones de temperatura (170°C y 200°C) que se adaptan a tu tipo de cabello.
Basado en 33 mujeres con pelo de longitud media. Prueba realizada en China.