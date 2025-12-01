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StraightCare Essential Plancha ThermoProtect
Descontinuado
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BHS378/00
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¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Qué hace la función de iones del moldeador Philips?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
El revestimiento de mi plancha Philips se desgasta
Mi moldeador Philips no se enciende
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