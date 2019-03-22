Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico

Se ha diseñado especialmente para un moldeado rápido y sencillo gracias a sus largas placas con queratina y los seis ajustes LED de temperatura. Cuida tu cabello con la tecnología ThermoProtect, que evita el sobrecalentamiento y consigue un atractivo brillo gracias a los iones.