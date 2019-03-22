ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
  • Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico

Descontinuado

StraightCare EssentialPlancha ThermoProtect

BHS378/00

Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
Se ha diseñado especialmente para un moldeado rápido y sencillo gracias a sus largas placas con queratina y los seis ajustes LED de temperatura. Cuida tu cabello con la tecnología ThermoProtect, que evita el sobrecalentamiento y consigue un atractivo brillo gracias a los iones.
Ver todos los beneficios

Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico

  • Tecnología ThermoProtect

  • Cuidado iónico para más brillo

  • Placas con queratina

  • 6 ajustes LED de temperatura

Tecnología ThermoProtect

Tecnología ThermoProtect

La tecnología ThermoProtect distribuye el calor de forma uniforme por las placas y ofrece una gran protección contra el sobrecalentamiento.

Cuidado iónico para un cabello brillante y sin encrespado

Cuidado iónico para un cabello brillante y sin encrespado

Los iones con carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello sin encrespar, con un brillo vibrante.

Placas cerámicas con queratina para disfrutar de un deslizado fácil y un acabado brillante

Placas cerámicas con queratina para disfrutar de un deslizado fácil y un acabado brillante

Las placas cerámicas con queratina se deslizan suavemente por el cabello para moldearlo de forma rápida y sencilla.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos