Descontinuado
BHS378/00
Tecnología ThermoProtect
Cuidado iónico para más brillo
Placas con queratina
6 ajustes LED de temperatura
La tecnología ThermoProtect distribuye el calor de forma uniforme por las placas y ofrece una gran protección contra el sobrecalentamiento.
Los iones con carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello sin encrespar, con un brillo vibrante.
Las placas cerámicas con queratina se deslizan suavemente por el cabello para moldearlo de forma rápida y sencilla.