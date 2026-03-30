Descontinuado
BHS675/00
con tecnología SplitStop
para prevenir las puntas abiertas
Ionizador
Infusión de queratina
Nuestro secreto para la mejor prevención de las puntas abiertas es la nueva tecnología SplitStop, una combinación única del sensor UniTemp y nuestras suaves placas cerámicas que respetan la salud de tu cabello. El exclusivo sensor UniTemp protege el cabello de la exposición a temperaturas demasiado altas y las placas te garantizan una fricción mínima para la mayor protección contra puntas abiertas.
El sensor Unitemp protege el cabello de la exposición a temperaturas demasiado altas proporcionando un calor homogéneo para un mayor rendimiento. Consigue los mismos resultados con un ajuste de temperatura inferior 200 °C**. Podrás crear el peinado perfecto con unas puntas más sanas llenas de vida.
La queratina es el ingrediente esencial del cabello que hace que sea fuerte, esté sano y tenga un aspecto atractivo. La cerámica está enriquecida con queratina para un cuidado aún mejor del cabello.
tras un uso simulado de 2 años de planchado a 200 °C en el cabello estándar europeo sin puntas abiertas
temperatura del cabello y pruebas de consumidores en comparación con el modelo HP8344