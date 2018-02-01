Descontinuado
BRI950/00
Con tecnología SenseIQ
Cuerpo y cara
Con sensor SmartSkin
Uso con y sin cable
IPL significa luz pulsada intensa. Philips Lumea aplica ligeras pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, las cuales deja al folículo en una fase de reposo. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal que crece disminuye gradualmente. La repetición del tratamiento deja la piel sin vello y suave al tacto. El tratamiento para evitar la reaparición del vello es seguro y suave, incluso en zonas sensibles. Philips Lumea está clínicamente probada y desarrollada con dermatólogos para brindar un tratamiento sencillo y eficaz en la comodidad de tu hogar.
En estudios objetivos, se muestra hasta un 92% de reducción del vello después de tres tratamientos**. Realiza los primeros cuatro tratamientos cada dos semanas y los siguientes ocho cada cuatro semanas. Después de 12 tratamientos, puedes disfrutar de seis meses de piel suave sin vello*.
Philips Lumea Prestige es eficaz en una amplia variedad de tipos de vello y piel. Funciona en vello rubio oscuro, castaño o negro (de color natural) y en tonos de piel que van desde muy claros hasta marrones oscuros. La tecnología IPL necesita contraste entre el pigmento del color del vello y el pigmento del tono de piel, por lo tanto (como otros tratamientos basados en IPL) Lumea no puede usarse para tratar vello blanco, gris, rubio claro o pelirrojo, y no es adecuado para piel muy oscura.
Premios
Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 78% en las piernas, 64% en la línea del bikini y 65% en las axilas
En la medición realizada en las piernas después de tres tratamientos, 27 de 55 mujeres alcanzaron un 92% más
* Cuando se siguió el cronograma de tratamiento
* * En un estudio realizado en los Países Bajos y Austria, 56 mujeres, después de tres tratamientos en las axilas, la línea del bikini y las piernas, después de dos tratamientos en el rostro
* * * La vida útil de la lámpara no se extiende a la garantía mundial de dos años de Philips