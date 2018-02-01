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  • Disfrutá de una piel suave y sin vello durante 6 meses*
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Descontinuado

Lumea PrestigeDispositivo de depilación IPL

BRI950/00

1 premio

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Philips Lumea Prestige con tecnología SenseIQ es nuestro sistema IPL más eficaz. Diseñados para un cómodo tratamiento de depilación en casa, los accesorios inteligentes de Lumea se adaptan perfectamente a cada curva del cuerpo y modifican los programas según la zona.
Ver todos los beneficios

2 accesorios inteligentes para resultados óptimos

Disfrutá de una piel suave y sin vello durante 6 meses*

  • Con tecnología SenseIQ

  • Cuerpo y cara

  • Con sensor SmartSkin

  • Uso con y sin cable

Derivado de la tecnología IPL profesional; desarrollado con dermatólogos.

Derivado de la tecnología IPL profesional; desarrollado con dermatólogos.

IPL significa luz pulsada intensa. Philips Lumea aplica ligeras pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, las cuales deja al folículo en una fase de reposo. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal que crece disminuye gradualmente. La repetición del tratamiento deja la piel sin vello y suave al tacto. El tratamiento para evitar la reaparición del vello es seguro y suave, incluso en zonas sensibles. Philips Lumea está clínicamente probada y desarrollada con dermatólogos para brindar un tratamiento sencillo y eficaz en la comodidad de tu hogar.

Tratamiento eficaz y seguro comprobado

Tratamiento eficaz y seguro comprobado

En estudios objetivos, se muestra hasta un 92% de reducción del vello después de tres tratamientos**. Realiza los primeros cuatro tratamientos cada dos semanas y los siguientes ocho cada cuatro semanas. Después de 12 tratamientos, puedes disfrutar de seis meses de piel suave sin vello*.

Es adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel

Es adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel

Philips Lumea Prestige es eficaz en una amplia variedad de tipos de vello y piel. Funciona en vello rubio oscuro, castaño o negro (de color natural) y en tonos de piel que van desde muy claros hasta marrones oscuros. La tecnología IPL necesita contraste entre el pigmento del color del vello y el pigmento del tono de piel, por lo tanto (como otros tratamientos basados en IPL) Lumea no puede usarse para tratar vello blanco, gris, rubio claro o pelirrojo, y no es adecuado para piel muy oscura.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-612375
Avisos legales

  1. Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 78% en las piernas, 64% en la línea del bikini y 65% en las axilas

  2. En la medición realizada en las piernas después de tres tratamientos, 27 de 55 mujeres alcanzaron un 92% más

  3. * Cuando se siguió el cronograma de tratamiento

  4. * * En un estudio realizado en los Países Bajos y Austria, 56 mujeres, después de tres tratamientos en las axilas, la línea del bikini y las piernas, después de dos tratamientos en el rostro

  5. * * * La vida útil de la lámpara no se extiende a la garantía mundial de dos años de Philips