Es adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel

Philips Lumea Prestige es eficaz en una amplia variedad de tipos de vello y piel. Funciona en vello rubio oscuro, castaño o negro (de color natural) y en tonos de piel que van desde muy claros hasta marrones oscuros. La tecnología IPL necesita contraste entre el pigmento del color del vello y el pigmento del tono de piel, por lo tanto (como otros tratamientos basados en IPL) Lumea no puede usarse para tratar vello blanco, gris, rubio claro o pelirrojo, y no es adecuado para piel muy oscura.