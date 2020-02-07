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Eliminación del vello
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Lumea Prestige Dispositivo de depilación IPL
Descontinuado
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¿Puedo utilizar la función SkinAI de la aplicación Philips Lumea en varios dispositivos móviles?
¿Por qué el analizador de selfis de la piel de Philips Lumea muestra resultados incoherentes?
¿Es Philips Lumea seguro para mí y mi piel?
¿Puedo usar Philips Lumea durante el embarazo o el periodo de lactancia?
¿Cuáles son las diferencias entre los accesorios?
Las funciones SkinAI de la aplicación Philips Lumea están bloqueadas
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