Descontinuado
DLC1501A/00
Adaptador de tipo C a USB
Permite una conexión USB a la toma de tipo C. Transforma cualquier puerto USB-C en un puerto USB-A y conecta una amplia gama de dispositivos USB-A, incluidos discos duros externos, teléfonos, ratones, impresoras y mucho más.
USB 3.0
Compatible con la alta velocidad de transferencia de 5 Gbps de USB 3.0.
Su diseño compacto y ergonómico permite que se ajuste a cualquier lugar sin problema.
El diseño flexible facilita la labor de ponerla y quitarla.