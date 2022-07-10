Descontinuado
DLK3425NB/00
Soporte magnético para coche
Proporciona una experiencia de ajuste de 360° con el soporte de bola direccional ajustable. Fija de forma segura el soporte a la rejilla del aire acondicionado del coche. La superficie magnética proporciona una superficie de montaje segura para tu iPhone (iPhone 12 o 13 con montura magnética).
Rejilla de ventilación
Magnético
Para iPhone 12 y 13
Este soporte puede girarse 360 grados, lo que permite colocar el dispositivo vertical u horizontalmente para un mejor acceso y una fácil visualización en el coche.
Esta funda dispone de una sección inferior que te permite colocar tu dispositivo en la base de forma fácil y rápida mientras permanece protegido por el resto de la funda.
Este sistema de montaje fija el iPhone al coche y permite hablar con manos libres con el auricular Bluetooth.