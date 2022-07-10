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Descontinuado

Kit de montaje para teléfono

DLK3425NB/00

Soporte magnético para coche

Proporciona una experiencia de ajuste de 360° con el soporte de bola direccional ajustable. Fija de forma segura el soporte a la rejilla del aire acondicionado del coche. La superficie magnética proporciona una superficie de montaje segura para tu iPhone (iPhone 12 o 13 con montura magnética).

Ver todos los beneficios

Para la rejilla del aire acondicionado

Soporte magnético para coche

  • Rejilla de ventilación

  • Magnético

  • Para iPhone 12 y 13

Rotación de 360 grados para un fácil acceso

Este soporte puede girarse 360 grados, lo que permite colocar el dispositivo vertical u horizontalmente para un mejor acceso y una fácil visualización en el coche.

Colocación en la base de forma fácil y rápida

Esta funda dispone de una sección inferior que te permite colocar tu dispositivo en la base de forma fácil y rápida mientras permanece protegido por el resto de la funda.

Habla con manos libres con el auricular Bluetooth

Este sistema de montaje fija el iPhone al coche y permite hablar con manos libres con el auricular Bluetooth.

Especificaciones técnicas

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