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Cargador inalámbrico 3 en 1
Carga de forma inalámbrica tu smartphone, reloj y auriculares a la vez con este dispositivo de carga rápida. Su potencia máxima de 15 W reduce el tiempo de carga del móvil, y genera 2,5 W y 5 W para cargar el Watch y los AirPods respectivamente.
15 W
Carga rápida
Carga inalámbrica Qi
La carga inalámbrica con tecnología Qi ha sido ampliamente adoptada en smartphones y otros dispositivos móviles. Los cargadores inalámbricos de Philips son compatibles con teléfonos y otros dispositivos que admiten tecnología inalámbrica Qi. Solo tienes que colocar el dispositivo en este panel para disfrutar de una experiencia de carga sin esfuerzo.
Diseño antideslizante para sujetar el teléfono en la posición deseada y evitar que se deslice por la vibración del teléfono.
Carga tu teléfono móvil con la carga rápida inalámbrica de 15 W.
La velocidad de carga depende de las condiciones de carga, incluidos el dispositivo host y el adaptador de alimentación.