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  • Rendimiento de confianza de la marca número 1 de planchado
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Serie 2000Plancha de vapor

DST2010/20

Rendimiento de confianza de la marca número 1 de planchado
Plancha sin esfuerzo con la ligera plancha serie DST2000. Su potente vapor de hasta 25 g/min y su golpe de vapor eliminan eficazmente las arrugas difíciles, mientras que la suela antiadherente garantiza un deslizamiento suave por todos los tejidos que se pueden planchar.
Ver todos los beneficios

Planchado fácil y de alto rendimiento

Rendimiento de confianza de la marca número 1 de planchado

  • Vapor continuo de hasta 25 g/min para eliminar arrugas

  • 4 posiciones de vapor para eliminar las arrugas de todos los tejidos

  • Suela antiadherente para un deslizamiento fácil y rápido

  • Ligera para un planchado rápido y fácil

  • Depósito de agua de 250 ml para sesiones más largas

Vapor continuo de hasta 25 g/min para eliminar arrugas

Vapor continuo de hasta 25 g/min para eliminar arrugas

El potente flujo de vapor de hasta 25 g/min facilita el planchado y garantiza una eliminación eficaz de las arrugas. Combínalo con un potente golpe de vapor para eliminar incluso las arrugas más difíciles.

4 posiciones de vapor para eliminar las arrugas de todos los tejidos aptos

4 posiciones de vapor para eliminar las arrugas de todos los tejidos aptos

Las múltiples posiciones de vapor de la plancha te permiten eliminar fácilmente las arrugas en diferentes tejidos: utiliza el vapor bajo para los tejidos delicados, como la seda, y el vapor más intenso para los tejidos más gruesos.

Suela antiadherente para un deslizamiento fácil y rápido

Suela antiadherente para un deslizamiento fácil y rápido

Disfruta de un deslizamiento fácil en todas las prendas que se puedan planchar gracias a la suela antiadherente. La plancha está revestida con una capa especial para permitir un deslizamiento más suave y sesiones más rápidas.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Probado por un instituto externo para bacterias de tipo E. coli 8099, S. aureus ATCC 6538 y C. albicans ATCC 10231 en algodón con un periodo de aplicación de vapor de 10 segundos.