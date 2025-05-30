DST2010/20
Vapor continuo de hasta 25 g/min para eliminar arrugas
4 posiciones de vapor para eliminar las arrugas de todos los tejidos
Suela antiadherente para un deslizamiento fácil y rápido
Ligera para un planchado rápido y fácil
Depósito de agua de 250 ml para sesiones más largas
El potente flujo de vapor de hasta 25 g/min facilita el planchado y garantiza una eliminación eficaz de las arrugas. Combínalo con un potente golpe de vapor para eliminar incluso las arrugas más difíciles.
Las múltiples posiciones de vapor de la plancha te permiten eliminar fácilmente las arrugas en diferentes tejidos: utiliza el vapor bajo para los tejidos delicados, como la seda, y el vapor más intenso para los tejidos más gruesos.
Disfruta de un deslizamiento fácil en todas las prendas que se puedan planchar gracias a la suela antiadherente. La plancha está revestida con una capa especial para permitir un deslizamiento más suave y sesiones más rápidas.
Probado por un instituto externo para bacterias de tipo E. coli 8099, S. aureus ATCC 6538 y C. albicans ATCC 10231 en algodón con un periodo de aplicación de vapor de 10 segundos.