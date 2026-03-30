DST5020/20
Potencia de 2400 W
40 g/min de vapor continuo
Golpe de vapor de 180 g
SteamGlide Plus
Ofrece un calentamiento rápido y un gran rendimiento.
Nuestra suela SteamGlide Plus especial se desliza suavemente sobre cualquier tejido. Además, es antiadherente, resistente a los arañazos y fácil de limpiar.
Nuestro sistema antigoteo permite planchar prendas delicadas a temperaturas bajas con total confianza. Ya no tendrás que preocuparte por las gotas de agua que provocan manchas.
Probada en comparación con una suela antiadherente de Philips