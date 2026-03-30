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  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días

Serie 5000Plancha de vapor

DST5020/20

Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
Para obtener unos resultados perfectos día tras día, necesitas una plancha que no te falle nunca. Con la suela SteamGlide Plus antiarañazos, la salida de vapor continuo y la función Calc-Clean integrada, esta plancha de alta calidad te ofrece un rendimiento duradero.
Ver todos los beneficios

La suela SteamGlide Plus dura 4 veces más*

Diseñada para un excelente rendimiento todos los días

  • Potencia de 2400 W

  • 40 g/min de vapor continuo

  • Golpe de vapor de 180 g

  • SteamGlide Plus

2400 W para calentarse rápidamente

2400 W para calentarse rápidamente

Ofrece un calentamiento rápido y un gran rendimiento.

La suela resistente a los arañazos ofrece un buen deslizamiento

La suela resistente a los arañazos ofrece un buen deslizamiento

Nuestra suela SteamGlide Plus especial se desliza suavemente sobre cualquier tejido. Además, es antiadherente, resistente a los arañazos y fácil de limpiar.

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

Nuestro sistema antigoteo permite planchar prendas delicadas a temperaturas bajas con total confianza. Ya no tendrás que preocuparte por las gotas de agua que provocan manchas.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Probada en comparación con una suela antiadherente de Philips