Descontinuado
FC8471/61
1700 W
PowerCyclone 4
Filtro de motor EPA 10
La tecnología PowerCyclone 4 maximiza el flujo de aire y el rendimiento al separar la suciedad del aire en una pasada. Ofrece unos excelentes resultados de limpieza gracias a unos pasos de alta eficiencia: 1) El aire entra en PowerCyclone gracias a la entrada de aire lisa y recta. 2) El paso de aire curvado acelera rápidamente el aire hacia el interior de la cámara ciclónica para separar el polvo del aire.
El filtro EPA con pliegues dispone de una amplia superficie y un buen rendimiento de filtrado. En combinación con el flujo de aire ciclónico, evita que se obstruya rápidamente y ofrece unos resultados de filtrado mejores y más duraderos.
Potencia de succión probada de acuerdo con el estándar internacional DIN EN 60312/11/2008, probada por el instituto de pruebas externo SLG Prüf-und zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., enero de 2013).