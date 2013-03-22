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  • Mayor potencia de succión* para una mejor limpieza
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Descontinuado

PowerPro CompactAspirador sin bolsa

FC8471/61

Mayor potencia de succión* para una mejor limpieza
El nuevo PowerPro Compact de Philips ofrece un potente rendimiento sin concesiones gracias a la tecnología PowerCyclone 4 y al diseño avanzado de la cubeta
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Con tecnología PowerCyclone 4

Mayor potencia de succión* para una mejor limpieza

  • 1700 W

  • PowerCyclone 4

  • Filtro de motor EPA 10

La tecnología PowerCyclone 4 separa el polvo y el aire de una pasada

La tecnología PowerCyclone 4 separa el polvo y el aire de una pasada

La tecnología PowerCyclone 4 maximiza el flujo de aire y el rendimiento al separar la suciedad del aire en una pasada. Ofrece unos excelentes resultados de limpieza gracias a unos pasos de alta eficiencia: 1) El aire entra en PowerCyclone gracias a la entrada de aire lisa y recta. 2) El paso de aire curvado acelera rápidamente el aire hacia el interior de la cámara ciclónica para separar el polvo del aire.

El motor de 1700 W genera una potencia de succión de 330 W

El motor de 1700 W genera una potencia de succión de 330 W

El filtro EPA atrapa los organismos microscópicos que provocan alergias

El filtro EPA atrapa los organismos microscópicos que provocan alergias

El filtro EPA con pliegues dispone de una amplia superficie y un buen rendimiento de filtrado. En combinación con el flujo de aire ciclónico, evita que se obstruya rápidamente y ofrece unos resultados de filtrado mejores y más duraderos.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Potencia de succión probada de acuerdo con el estándar internacional DIN EN 60312/11/2008, probada por el instituto de pruebas externo SLG Prüf-und zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., enero de 2013).