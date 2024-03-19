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PowerPro Compact Aspirador sin bolsa
Descontinuado
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FC8471/61
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EU Declaration of conformity Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC8471/61 - English (US)
User Manual Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner
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¿Son los accesorios de mi aspirador Philips compatibles con otros modelos?
¿Dónde se encuentra el número de modelo/serie de mi aspirador Philips?
¿Cómo y cuándo se limpia el filtro de salida?
Limpieza del depósito del polvo del aspirador sin bolsa
¿Cómo limpio el filtro del aspirador Philips?
Mi aspirador Philips no se enciende
Mi aspirador Philips produce un sonido extraño
Mi aspirador Philips se sobrecalienta
Noto descargas eléctricas al utilizar mi aspirador Philips
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